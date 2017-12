Equador empata com a Colômbia em seu penúltimo amistoso Na penúltima partida amistosa antes de estrear na Copa do Mundo da Alemanha, o Equador empatou com a Colômbia por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Los Gigantes, em New Jersey, nos Estados Unidos. Mais de 52 mil torcedores assistiram ao confronto. Os equatorianos abriram o marcador aos 7 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de falta, a zaga colombiana afastou mal e o volante Segundo Castillo chutou sem chances para o goleiro Oscar Córdoba. A Colômbia chegou ao empate três minutos depois. O volante Elkin Soto recebeu próximo da área, passou por dois zagueiros e bateu no canto direito do goleiro Christian Mora. A seleção do Equador, que terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na terceira colocação, fará um novo amistoso no domingo, contra a Macedônia, em Madri (Espanha). No dia seguinte, a equipe comandada pelo técnico Luis Suárez viaja para Frankfurt, onde ficará sediada durante o Mundial de 2006. A estréia na Copa será diante da Polônia, no dia 9 de junho, no estádio Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen, pelo Grupo A. Os outros membros da chave são Alemanha e Costa Rica, que fazem o jogo de abertura da competição.