Equador empata e continua rumo à Copa O Equador empatou por 2 a 2 com o Peru, em Lima, nesta quarta-feira, e manteve o sonho de garantir a sua classificação para a Copa do Mundo na Alemanha, em 2006. Com este ponto somado, o Equador chega aos 20 pontos, ficando na terceira posição na classificação da chave Sul-Americana das Eliminatórias. Já o Peru está com 14 pontos e divide a sexta posição com Chile, Colômbia e Venezuela.