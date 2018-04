Equador enfrenta Peru e Paraguai sem vítima de Robinho na defesa A seleção equatoriana de enfrentará Paraguai e Peru pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 sem dois de seus principais jogadores de defesa, que ficaram fora da convocação feita nesta terça-feira para a segunda rodada dupla do torneio classificatório. Os experientes defensores Ulises de la Cruz e Iván Hurtado foram deixados de lado pelo treinador Luis Fernando Suárez devido a divergências com a comissão técnica. Entortado por Robinho no Maracanã no mítico lance que culminou no quarto gol brasileiro na vitória por 5 x 0 sobre o Equador, De la Cruz ficou fora da equipe para os próximos jogos após criticar a maneira como a comissão técnica do colombiano Suárez lida com a seleção. Hurtado perdeu a vaga, segundo Suárez, devido a uma "decisão técnica". O atleta, no entanto, teve divergências com o treinador depois de perder a faixa de capitão nos últimos meses. A lista do treinador colombiano inclui o goleiro Edwin Villafuerte, que volta à equipe após meses de ausência. O resto da convocação em grande parte mantém a equipe chamada para a primeira rodada dupla da competição, quando o Equador enfrentou e perdeu da Venezuela em casa e do Brasil no Rio de Janeiro. No dia 17 de novembro o Equador vai a Assunção para enfrentar o Paraguai e depois recebe o Peru no estádio Olímpico Atahualpa. Veja a lista de convocados: Goleiros: Marcelo Elizaga (Emelec), Edwin Villafuerte (Barcelona) e Javier Klimowicz (Deportivo Cuenca) Defensores: Jairo Montaño (Barcelona), Jairo Campos (Liga de Quito), Jorge Guagua (Emelec), Giovanni Espinoza (Vitesse, Holanda), Paúl Ambrossi (Liga de Quito), Oscar Baguí (Olmedo), Carlos Castro (El Nacional) e Omar De Jesús (El Nacional). Meio-campistas: Edison Méndez (PSV Eindhoven, Holanda), Antonio Valencia (Wigan Athletic, Inglaterra), Segundo Castillo (Estrela Vermelha, Sérvia), Alex Bolaños (Barcelona), Patricio Urrutia (Liga de Quito), Cristian Lara (Liga de Quito), Walter Ayoví (El Nacional) e David Quiroz (El Nacional) Atacantes: Cristian Benítez (Santos Laguna, México), Felipe Caicedo (Basiléia, Suíça), Jaime Iván Kaviedes (El Nacional), Ebelio Ordóñez (El Nacional) e Jorge Ladines (Emelec). (Por Alexandra Valencia)