Equador fará amistosos contra Colômbia e Macedônia A Federação Equatoriano de Futebol anunciou nesta quinta-feira que a seleção local fará dois amistosos antes da Copa do Mundo. O primeiro será contra a Colômbia, dia 24 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos, e o segundo no dia 28, diante da Macedônia, em Madri, na Espanha. O Equador está no Grupo A do Mundial, ao lado de Alemanha, Costa Rica e Polônia, seu adversário da estréia, no dia 9 de junho.