Equador ganha da Argentina e encosta O Equador conseguiu neste sábado uma grande vitória sobre a Argentina por 2 a 0, pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, foi bastante disputado e teve até confusão e muito bate-boca logo após a marcação do segundo gol do time da casa. Com esta vitória, o Equador vai a 23 pontos, se consolida na terceira posição e encosta no Brasil, que tem 24 pontos (e joga neste domingo contra o Paraguai). A Argentina fica com 28 pontos e ainda é líder da chave, mas pode ver a vantagem de quatro pontos diminuir para um se a Seleção Brasileira vencer. Na próxima rodada, o Equador enfrenta a Colômbia, na casa do adversário, e a Argentina faz o clássico contra o Brasil, em Buenos Aires (ARG). Quanto ao jogo, a maior surpresa foi a escalação inicial da Argentina, com o técnico Jose Pekerman deixando jogadores como Carlitos Tevez no banco de reservas. Assim, o time da casa foi para cima, criando algumas chances de gol, mas não conseguindo nada no primeiro tempo. E Pekerman, percebendo a pressão, chegou a colocar Tevez em campo logo aos 31 minutos. Mas, no segundo tempo, o Equador enfim conseguiu abrir o placar. Cristian Lara, aos oito minutos do segundo tempo, num chute forte da entrada da área, fez o primeiro. Depois disso, a situação da partida não mudou muito e, quando todos achavam que o jogo estava definido, o time da casa ainda fez o segundo: aos 45 minutos do segundo tempo, Cristian Lara cruzou pela direta e Augustín Delgado, de cabeça, decretou a vitória da seleção da casa.