Equador goleia o Paraguai por 5 a 2 Em uma virada espetacular, o Equador goleou o Paraguai por 5 a 2, neste domingo, em Quito, e garantiu o terceiro lugar isolado das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, com 19 pontos. Os paraguaios ficaram em quarto lugar, com 16, enquanto a liderança é da Argentina, que tem 25. O primeiro tempo do jogo em Quito foi eletrizante. Os paraguaios abriram dois gols de vantagem, mas permitiram o empate dos donos da casa nos 45 minutos iniciais. Cardozo fez o primeiro, de pênalti, e Cabañas ampliou para o Paraguai antes dos 15. Os 2 a 0 não foram suficientes para "matar" o adversário. O Equador partiu para o ?abafa? e desestabilizou a defesa paraguaia, que não é a mesma apesar da experiência de Gamarra. Valencia arriscou de longe e o goleiro Villar aceitou. Aos 48, veio o empate. Mendez, em um chute colocado, acertou o ângulo direito: um golaço! A altitude parece ter influenciado na queda de rendimento do Paraguai. Mal recomeçou a partida e o equatorianos acabaram com o jogo em cinco minutos. Aos 3, Mendez marcou outro golaço em chute de longa distância. Os paraguaios nem tiveram tempo de assimilar o golpe. Aos 5, Valencia disparou de longe, a bola desviou na defesa e tirou qualquer chance de defesa de Villar: 4 a 2. Aos 32 minutos, Franklin Salas ainda foi derrubado na área por Sarabia: pênalti. Ayoví bateu e fechou a goleada equatoriana.