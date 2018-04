Equador goleia Peru e conquista 1.ª vitória nas Eliminatórias

O Equador deixou a lanterna das Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010 com uma goleada de 5 a 1 sobre o Peru nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Atahualpa. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Na estréia do técnico Sixto Vizuete, ouro no Pan do Rio, os equatorianos mostraram tudo o que não tinham até agora na disputa: aos dez minutos, Ayoví abriu o placar em bela cobrança de falta. O segundo veio aos 24, com Kaviedes aproveitando cruzamento da direita. Méndez, aos 44, marcou mais um para os donos da casa. Aos dois da etapa final, o Equador marcou o quarto com Ayovi, que chutou e contou com a colaboração do goleiro Penny - que tinha ido bem contra o Brasil. O quinto veio aos 16, com Méndez chutando por acaso. Ele errou o cruzamento, mas a bola foi para o fundo das redes. Mendoza, aos 40, descontou para os peruanos num chute de fora da área. O Equador fica com três pontos e deixa o último lugar, passando a lanterna à Bolívia. Já o Peru é o penúltimo, com dois.