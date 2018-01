Equador goleia Venezuela por 4 a 0 O Equador goleou a Venezuela por 4 a 0, nesta terça-feira à noite, e manteve as chances de classificação para as quartas-de-final da Copa América. Derrotados nas duas primeiras partidas que disputou pelo Grupo A, os equatorianos agora têm três pontos e aguardam a definição dos outros grupos para tentar se classificar como um dos melhores terceiros colocados. O atacante Delgado foi o destaque da partida marcando dois gols e fazendo os passes para Fernandez e Mendez marcarem os outros dois. Ele marcou o primeiro aos 18 minutos de jogo, aproveitando de cabeça um passe de Kleber Chalá. Dez minutos depois, Fernandez marcava com a ajuda de Delgado. Delgado desperdiçou a oportunidade ampliar aos 13 minutos do segundo tempo, mas um minuto depois deixou Mendez em condição para fazer 3 a 0. A coroação de sua atuação veio aos 18 minutos do segundo tempo, quando mostrou agilidade para alcançar a bola na linha de fundo, tocar de esquerda e deixar o goleiro Dudamel sem chance de defesa.