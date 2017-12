Equador inicia treinos com apenas 10 Com apenas 10 dos 20 jogadores convocados pelo técnico Luis Fernando Suárez, o Equador iniciou nesta segunda-feiras os treinos para o jogo contra o Brasil, dia 17, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Para completar o grupo, faltam cinco jogadores que atuam no exterior - os zagueiros Ulises de la Cruz, do Aston Villa, da Inglaterra, e Iván Hurtado, do Pachuca, o meia Méndez, do Santos, do México, e os atacantes Delgado, do Pumas, e Iván Kaviedes, do Crystal Palace, da Inglaterra - e outros cinco que atuam na Liga Deportiva Universitaria, que jogará contra o Santos, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.