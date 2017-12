Equador já sonha em ganhar do Brasil O Equador está animado e já fala em vitória contra o Brasil. O técnico da seleção equatoriana, o colombiano Luis Fernando Suarez, quer que os jogadores adotem esta mentalidade para o confronto desta quarta-feira à noite no Estádio Atahualpa, em Quito. Só nesta segunda-feira o treinador pôde contar com o grupo completo. "Apenas agora conseguimos trabalhar com a equipe, dando prioridade ao treinamento tático. E esperamos ganhar novamente do Brasil", disse Suarez. Ele se referia à vitória por 1 a 0, em Quito, em 2001, pelas Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial de 2002. Os reforços do Equador, quarto colocado na classificação geral das Eliminatórias, vieram do exterior: Mendez (Santos do México), Ivan Hurtado (Pachuca), Delgado (Pumas), Kaviedes (Crystal Palace) e De la Cruz (Aston Villa). Para conseguir o resultado, Suarez quer seu time atacando de forma ordenada. Segundo ele, não se pode ganhar deixando os brasileiros pensarem quando estiverem com a bola; é preciso fazer uma marcação implacável nos adversários. Quanto à altitude de Quito, Suarez prefere considerá-la um aliado menor. "O importante será ficarmos mais tempo com a bola; a altitude só vai ajudar quem estiver jogando bem", disse o treinador.