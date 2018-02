Equador leva susto mas vence Bolívia O Equador quase desperdiçou uma vitória que parecia garantida, mas conseguiu segurar a Bolívia e ganhou por 3 a 2, neste sábado, em Quito. Com isso, os equatorianos passam aos 10 pontos nas Eliminatórias para a Copa de 2006, enquanto os bolivianos seguem com 6, na frente apenas da Colômbia. Jogando em casa e embalada após vencer a Colômbia na quarta-feira, a seleção equatoriana abriu, com facilidade, 3 a 0 no primeiro tempo. Soliz, contra, Delgado e Ulisses de la Cruz marcaram os gols. Mas, na segunda etapa, a Bolívia reagiu e quase empatou. Limberg Gutiérrez e José Castillo fizeram os gols bolivianos, assustando o Equador, que, mesmo assim, conseguiu manter a vitória. Neste domingo, mais quatro jogos completam a 7ª rodada das Eliminatórias. Argentina x Paraguai, Peru x Venezuela, Colômbia x Uruguai e, às 22h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Chile em Santiago.