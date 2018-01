Equador luta pela vaga na Colômbia "Não tenho sentimentos divididos, quero que a Colômbia se classifique para o Mundial. Mas não nas costas do Equador". A frase do colombiano Luís Fernando Suárez mostra bem seu profissionalismo. O treinador da seleção equatoriana não esconde o amor ao país de origem, mas promete endurecer o duelo desta quarta-feira à noite, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa. Luís Fernando Suárez sabe que um triunfo do Equador o deixa muito próximo de uma vaga à Copa da Alemanha e aposta na empolgação do seus jogadores - após 2 a 0 na Argentina - para somar nova vitória. "Se a Colômbia quer ganhar, terá de nos matar em campo, fazer duplo esforço, pois não somos o Peru (goleado pelos colombianos por 5 a 0)", advertiu o treinador. "O Equador é uma equipe obediente, estratégica, com muita aplicação. Vai ser um jogo de ciência, paciência e inteligência", disse o técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda. Outros jogos desta quarta-feira, pelas Eliminatórias: Chile x Venezuela e Paraguai x Bolívia.