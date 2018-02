Equador não quer dar chance para a Bolívia Motivado pela vitória sobre a Colômbia (2 a 1), na quarta-feira, o Equador recebe a vice-lanterna Bolívia, neste sábado, em Quito, às 18h (de Brasília). Uma vitória poderá colocar a seleção equatoriana entre as cinco melhores das Eliminatórias. Para isso, os jogadores contam com a força da torcida. Hernán Darío Gómez não deverá contar com o meio-campista Méndez, que se contundiu na vitória sobre os colombianos. "Ele me disse que sente dores. O mais provável é que não tenha condições de atuar", disse o técnico colombiano do Equador. Mas o treinador poderá contar com o retorno de dois importantes jogadores, o lateral Reasco e o volante Obregón, ausentes do jogo contra a Colômbia por causa de suspensão. "A vitória contra a Colômbia fez com que voltemos a pensar em conseguir uma vaga para o Mundial, como aconteceu em 2002 (quando o Equador estreou em Copas do Mundo)", comentou Hernán Darío Gómez. "Estamos muito mais animados e confiantes", afirmou o meia Alex Aguinaga. Na Bolívia, que também vem animada - na última rodada bateu o Paraguai por 2 a 1, em La Paz - , o técnico Ramiro Blacut terá dois desfalques: Cristaldo e Peña, suspensos. "Nós temos uma nova mentalidade agora", afirma Blacut, no cargo há dois meses. Segundo ele, somente mudando a maneira de pensar dos atletas é que ele conseguirá obter bons resultados e tentar surpreender, como aconteceu na Copa de 1994, torneio em que a Bolívia era uma das surpresas.