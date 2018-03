Equador pronto para retranca paraguaia A seleção equatoriana espera enfrentar uma forte retranca paraguaia, neste domingo, às 18 horas, em Quito, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. As duas equipes somam 16 pontos e brigam por uma das quatro vagas para o Mundial da Alemanha. "Apostamos na força de nossa torcida para buscar mais três pontos", disse o zagueiro Giovanny Espinoza. O Estádio Olímpico de Atahualpa deverá estar repleto com os 41 mil lugares ocupados. O Equador não permitiu o acesso da imprensa nos treinamentos durante toda a semana. De segunda a quarta-feira, o elenco foi exigido em dois períodos. "Estamos em ótima forma física, técnica e tática", afirmou o atacante Iván Kaviedes, que formará dupla com Agustín Delgado. Ausência - O técnico Luis Fernando Suárez não poderá contar com o goleiro José Cevallos, machucado no joelho direito. Edwin Villafuerte fica com a vaga. Cevallos segue concentrado com a equipe e poderá enfrentar o Peru, na quarta-feira, em Lima. No Paraguai, o técnico uruguaio Aníbal "Maño" Ruiz terá dois desfalques: os atacantes Nelson Haedo, machucado, e Carlos Paredes, suspenso.