Equador protesta contra problemas em Manaus A Federação Equatoriana de Futebol decidiu fazer um protesto formal pelos ?maus-tratos? recebidos no hotel em que a seleção do país está hospedada em Manaus, onde enfrenta o Brasil nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias. O problema todo foi causado pela falta de energia elétrica. Segundo os relatos do chefe da delegação equatoriana, Vinicio Luna, na segunda-feira ?faltou energia primeiro em grande parte da cidade de Manaus, mas depois, curiosamente, apenas no Hotel Taj Mahal (onde a equipe está hospedada - o Brasil está em outro local, Hotel Tropical)?. ?Os integrantes da seleção do Equador não tiveram o melhor tratamento possível em sua chegada ao Brasil. Acabou a energia na chegada ao hotel e isso se prolongou até as primeiras horas da madrugada de terça-feira?, revelou o dirigente. Além do desgaste com o acesso pelas escadas, num prédio de 11 andares, e da falta de ar condicionado na quente Manaus, a delegação do Equador teve que enfrentar outro problema. Cinco jogadores ficaram cerca de 40 minutos presos no elevador: Giovanni Espinoza, Edison Méndez, Cléver Chalá, Carlos Tenorio e Otilino Tenorio. Por conta disso, a Federação Equatoriana irá protestar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Confederação Sul-Americana (Conmebol).