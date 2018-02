Equador tenta manter embalo contra Peru O Equador foi o destaque da rodada passada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no fim de semana. Jogando em casa, goleou o Paraguai por 5 a 2, de virada. Com o resultado, somou 19 pontos e está em terceiro lugar. Mas nesta quarta-feira, em Lima, tem um difícil compromisso: enfrenta o Peru, do técnico brasileiro Paulo Autuori, que precisa desesperadamente da vitória. O técnico Luís Fernando Suárez tem dois desfalques importantes: o goleiro Cevallos, contundido, e o atacante Kaviedes, que foi proibido de fazer uma viagem internacional. O Celta, de Vigo, seu antigo clube, cobra uma antiga dívida, mas o jogador se declarou insolvente. Um juiz equatoriano cuida do caso. O treinador brasileiro Autuori afirma que seu time será bem ofensivo, com Farfán, Guerrero e Pizarro no ataque. Afinal, o Peru está com apenas 13 pontos, em penúltimo lugar das Eliminatórias, na frente apenas da Bolívia. A partida será às 22 horas, com transmissão da SporTV. Outro jogo - O Paraguai, ainda abalado com a goleada diante dos equatorianos, recebe nesta quarta-feira o Chile, no estádio Defensores del Chaco. O técnico Aníbal Ruiz, da seleção paraguaia, ressalta: ?Não há tempo para lamentos no futebol. Precisamos ter uma mente positiva para enfrentar o Chile.? Uma nova derrota pode desatar uma crise no futebol paraguaio. O atual presidente da Federação local, Oscar Harison, vem recebendo pesadas críticas do ex-goleiro Chilavert, que quer ser o treinador da seleção. Já o Chile tenta se manter vivo na briga por uma vaga na Copa - está com 14 pontos. O jogo em Assunção começa às 20 horas.