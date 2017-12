Equador tira invencibilidade do Brasil Até um time pentacampeão do mundo de vez em quando provoca bocejos. E sensação de tédio foi o que a seleção brasileira passou na derrota por 1 a 0 para o Equador, nesta quarta-feira, no Estádio Atahualpa, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa. A equipe com estrelas da grandeza dos Ronaldos, Kaká, Cafu, Roberto Carlos e Dida teve desempenho pouco menos do que sonolento - e até os 32 minutos do segundo tempo garantia invencibilidade na fase de classificação para o Mundial da Alemanha. Mas só não havia combinado o script com Mendez, autor do gol que encerrou a série de 5 vitórias e 5 empates do Brasil. Carlos Alberto Parreira bem que tratou de valorizar o duelo com os equatorianos, até bem pouco tempo atrás um dos patinhos feios da região - o outro continua a ser a Venezuela. O treinador tetracampeão afirmou, na véspera da partida numa chuvosa e fria Quito (11 graus) que se tratava do compromisso "do ano", porque fechava o calendário da amarelinha - se bem que usou uniforme azul - em 2004 e por ser disputado na altitude. Os 2.732 metros da capital do Equador despontavam, na avaliação de técnico e seus jogadores, como rival mais temível do que os anfitriões. Por precaução, o grupo deixou a concentração de Guayaquil no fim da manhã e desembarcou em Quito quatro horas antes de encarar o entusiasmo equatoriano. Assim que o colombiano Oscar Ruiz mandou a bola rolar, todo mundo entrou no clima de respeito e temor ao ar rarefeito. Em raros momentos, a seleção acelerou o ritmo no primeiro tempo. Desde os primeiros toques, ficou clara a intenção de poupar fôlego. A estratégia da economia de ar fez com que o Brasil desse três chutes a gol na etapa inicial. O primeiro com Ronaldo, aos 11 minutos; o segundo e o terceiro, com Kaká, aos 19 e aos 44 minutos. Em nenhuma dessas ocasiões, o goleiro Villafuerte precisou mostrar reflexos ou elasticidade, porque as bolas foram para fora. Em compensação, Dida fez a defesa mais bonita aos 16 minutos, quando aparou cabeçada à queima-roupa de Delgado e espalmou o rebote. O Equador não foi além disso na primeira fase, mostrava limitação e baseava confiança de ir a nova Copa no retrospecto em casa: 4 vitórias e 1 empate como mandante, contraponto para as 5 derrotas como visitante. O técnico Luis Fernando Suarez achou que podia mudar o rumo do jogo no segundo tempo. Para tanto, tirou Urrutia e colocou Salas, atacante mais veloz. Em princípio não adiantou muito, porque o Equador não alterou o ritmo e continuou na toada de sempre, com receio do que poderiam aprontar os gigantes do futebol mundial e à espreita de falhas. A paciência compensou. O Brasil só levou perigo num chute de Ronaldinho Gaúcho que acertou o travessão aos 12 minutos - e não foi além disso. Os equatorianos tiveram uma chance aos 25 minutos, em outra defesa precisa de Dida, mas marcaram aos 32, com chute de Mendez, de fora da área. A bola desviou no pé de Roque Jr. e enganou Dida. No fim, festejaram a 5ª vitória em casa, com direito até a tímido olé.