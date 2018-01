Equador torce pela recuperação de Aguinaga Alex Aguinaga volta a concentrar a atenção do Equador. O principal jogador da equipe dirigida por Hernán Gomez sofreu torção no tornozelo direito na vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, no sábado, e corre grande risco de ficar fora do duelo contra o Brasil, na quarta-feira à noite. O jogador de 34 anos embarcou nesta segunda para Manaus, fica sob observação, mas os médicos garantem ser remotas as chances de recuperação. "Sem Aguinaga, não estamos completos", frisou o técnico Hernán Gomez. "Vou esperar até o último minuto, para saber se ele tem condições de aproveitamento." Mas, se depender do ânimo do médico Patrício Maldonado, o treinador pode tratar logo de definir alternativas para substituir seu principal jogador. Na avaliação do especialista, o quadro clínico é delicado e ele só concordou em permitir o embarque de Aguinaga para "dar força aos companheiros." O ídolo equatoriano viajou com a perna direita imobilizada e tinha até dificuldade para caminhar. "Não quero fazer especulações", desconversou o treinador, como se estivesse abordando um tema proibido. "De qualquer forma, penso em variantes." A mais lógica possibilidade, com a ausência de Aguinaga, é o aproveitamento de Tenorio no meio-de-campo. Com isso, o time perderia em criatividade, mas ficaria com o sistema defensivo mais forte. O encontro com o Brasil não altera o humor de Hernán Gomez. Em sua opinião, é mais agradável enfrentar os campeões do mundo do que a Venezuela. "Por se tratar de equipes com nível técnico distinto, temos expectativas e cobranças também diferentes", explicou. "Contra os brasileiros, tudo é bonito. Já um empate contra os venezuelanos não pode ser considerado bom resultado." Na eliminatória passada, o Equador caiu por 3 a 2 no Brasil e venceu por 1 a 0 em casa.