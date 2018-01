Equador vence a Bolívia por 3 a 1 O Equador venceu a Bolívia por 3 a 1 pela primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-17 nesta quarta-feira, em Maracaibo, na Venezuela. Com esta vitória, os bolivianos encerram sua participação no torneio com uma vitória, somando três pontos e ficando provisoriamente na penúltima colocação. Já os equatorianos somam seis pontos, dividem a vice-liderança com o Paraguai e decidem a classificação na última rodada, contra a Venezuela.