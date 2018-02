Equador vence a Venezuela pelo Sul-Americano sub-20 O Equador conquistou na noite desta sexta-feira sua primeira vitória no Sul-Americano sub-20, ao bater a Venezuela por 3 a 1, em partida disputada em Ciudad del Este, válida pelo Grupo B. Todos os gols foram marcados na etapa final. Moreira abriu o placar para os equatorianos aos 10 minutos, Arroyo, de pênalti, ampliou aos 22, e Caicedo marcou o terceiro aos 39. Antón, aos 41, marcou o gol de honra dos venezuelanos. Com o resultado, o Equador chegou aos quatro pontos em três jogos disputados e está em segundo lugar na classificação do grupo. O Uruguai, que derrotou a Colômbia, conquistou a liderança ao somar 6 pontos. Venezuela e Colômbia permanecem com três, mas apenas em duas partidas. A Argentina é a lanterna, com apenas um ponto. As três melhores seleções de cada chave garantem vaga no hexagonal final. Os quatro primeiros colocados do Sul-Americano vão ao Mundial sub-20, no Canadá, ainda este ano. Campeão e vice carimbam passaporte para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.