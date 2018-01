Equador vence a Venezuela por 2 a 0 O Equador estreou neste sábado nas Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial de 2006 com uma vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela em Quito, mas o técnico Hernán Darío Gómez ganhou uma dor de cabeça para o jogo de quarta-feira contra o Brasil, em Manaus: o veterano meia Alex Aguinaga, responsável pela armação das jogadas, teve de deixar o campo aos 42 minutos do primeiro tempo por causa de uma lesão no joelho direito e virou dúvida para a partida da segunda rodada. Os donos da casa estiveram longe de jogar um futebol de bom nível. Nem o gol marcado por Geovanny Espinoza logo aos cinco minutos serviu para deixar o Equador mais confiante. A equipe não conseguiu criar muitos lances de gol e, no segundo tempo, escapou de sofrer o empate graças a duas defesas importantes de Cevallos. O gol que tranqüilizou a torcida e garantiu a vitória foi marcado por Carlos Tenório aos 27 minutos da segunda etapa, completando de cabeça um bom cruzamento feito pelo lateral-direito Ulisses de la Cruz.