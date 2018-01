Equador vence Colômbia no Pré-Olímpico Com um gol do atacante Roberto Mina, aos 14 minutos do primeiro tempo, o Equador derrotou a Colômbia, nesta quinta-feira à noite, pela primeira rodada do Grupo B do Torneio Pré-Olímpico do Chile. Argentina e Peru, que também fazem parte deste grupo, se enfrentam ainda nesta quinta às 23 horas. A Bolívia só estréia sábado diante dos argentinos. O Equador volta a campo segunda-feira para encarar o Peru, enquanto a Colômbia terá os peruanos pela frente no sábado.