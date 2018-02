Equador vence Colômbia por 2 a 1 O Equador complicou ainda mais a situação da Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Nesta quarta-feira à noite, com a derrota por 2 a 1, em Quito, os colombianos continuam amargando a lanterna da competição, com apenas quatro pontos. Domingo, a Colômbia enfrentará o não menos desesperado Uruguai, em Barranquilla. O Equador jogará contra a Bolívia, sábado, novamente em Quito. O resultado desta quarta-feira foi suficiente para que o Equador tenha tranqüilidade na competição. Agora, ocupa a sétima posição, com sete pontos, ao lado do Uruguai. O atacante Agustín Delgado, de cabeça, abriu caminho para a vitória equatoriana logo aos três minutos, após escanteio. Com o gol, os colombianos passaram a se arriscar demais, deixando os contra-ataques para o adversário. Na melhor chance, aos 13, Viáfara desperdiçou a chance de empate. A derrota no primeiro tempo fez com que os colombianos voltassem mais ligados na partida. Aos 11 minutos, a Colômbia finalmente conseguiu empatar. Bola na área equatoriana e Oviedo, de cabeça, completou. A alegria, porém, não demorou muito. Em falha da defesa, a bola sobrou para Franklin Salas, que bateu cruzado e fez 2 a 1.