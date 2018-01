Equador vence e deixa Colômbia para o Brasil A seleção do Equador garantiu o segundo lugar do Grupo B do Pré-Olímpico do Chile, nesta madrugada de sábado, ao derrotar a Bolívia por 3 a 2, em Coquimbo. Checa, Salas e Borja marcaram para o time equatoriano, enquanto Ortiz e Castillo fizeram os gols bolivianos. Com este resultado, os equatorianos soma nove pontos, um atrás dos argentinos, campeões do grupo e classificados para o quadrangular final. Os anfitriões chilenos ficaram em primeiro no Grupo A e também já têm vaga garantida na próxima fase da competição. O Equador e a Colômbia - terceira colocada no Grupo B - vão para a repescagem e vão enfrentar, respectivamente, Paraguai e Brasil, domingo.