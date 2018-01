Equador vence na estréia no Sub-17 O Equador estreou com vitória no Sul-Americano Sub-17. Neste domingo à noite, ganhou do Paraguai por 3 a 1 (gols de Caicedo, Mike Rodríguez e Molar, para os equatorianos, com Segovia para os paraguaios). Com esta vitória, o Equador divide a liderança do Grupo A do torneio com o Brasil, adversário da próxima terça-feira, ambos com três pontos. No outro jogo do grupo, a Bolívia ganhou da Venezuela por 3 a 2.