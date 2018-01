Equador vence Paraguai e passa Brasil A seleção do Equador venceu o Paraguai por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira à noite, e ultrapassou o Brasil na classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2002. Pelo menos até esta quarta-feira, quando os brasileiros enfrentam o Peru em São Paulo. O Equador, que na última rodada havia vencido o Brasil por 1 a 0, tem agora 22 pontos e subiu para o terceiro lugar. O time de Leão tem 20 e está em quarto, mas com uma partida a menos. E poderá cair para quinto ainda nesta terça-feira, se a Colômbia (18 pontos) derrotar a lanterna Venezuela. Os quatro primeiros garantirão vaga na Copa do Mundo. O quinto disputará uma repescagem com o campeão da Oceania. Depois das partidas desta quarta-feira, restarão seis rodadas para o término da competição. Mesmo com um jogador a menos na maior parte do tempo, o Equador conseguiu se recuperar, depois de levar o primeiro gol, marcado por Cardoso aos 26 minutos. Agustin Delgado foi quem garantiu a virada, empatando aos 45 minutos do primeiro tempo e aumentando aos oito do segundo. Apesar da derrota, os paraguaios continuam na vice-liderança, com 23 pontos, mas podem ser alcançados pelo Brasil. A liderança é da Argentina, que tem 28 pontos e nesta quarta-feira enfrenta a Bolívia em La Paz. Leia também: Seleção recomeça do zero contra os peruanos Uma falha e será o caos total Lúcio e Edmílson ganham a confiança de Leão Leão acredita que premiou Rivaldo com o ´descanso´ Caseiros, uma solução provisória A tática de Uribe: fazer segredo para confundir o inimigo O França peruano é o perigo