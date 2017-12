Equador vence Peru de virada O Equador assumiu temporariamente a vice-liderança das eliminatórias sul-americanas ao derrotar, de virada, o Peru por 2 a 1 pela 13ª rodada da fase classificatória para a Copa do Mundo de 2002. O time somou 25 pontos, mas pode ser ultrapassado caso o Paraguai, com 23, vença o Chile ainda neste sábado. A Argentina lidera com folga com 29 pontos. Cerca de 70 mil pessoas presenciaram, no estádio Monumental de Lima, a façanha equatoriana. O dono da casa saiu na frente logo aos 2 minutos de jogo com Claudio Pizarro, mas aos 12, Edison Méndez empatou a partida. O Equador veio para o segundo tempo melhor e pressionou o adversário durante toda a etapa complementar. O esforço teve recompensa aos 45 minutos com um belo gol de Agustín Delgado, que driblou o goleiro e fechou o placar.