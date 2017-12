Equador vende últimos 7 mil ingressos A Federação Equatoriana de Futebol coloca nesta terça-feira à venda os últimos 7 mil ingressos disponíveis para o jogo de sua Seleção contra o Brasil, na quarta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo será no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Foram colocadas à venda 38 mil ingressos, sendo que cerca de 27 mil já estavam vendidos há mais de um mês porque foram comercializados juntos com ingressos do jogo anterior (Equador 2 x 0 Chile, dia 10 de outubro). Os preços vão de 15 dólares (cerca de 42 reais), o mais barato, para o setor das gerais, até 120 dólares (cerca de 335 reais), para o setor mais luxuoso.