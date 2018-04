Equatoriano chega ao Rio sábado e deve fechar com Flamengo

RIO - Com dois reforços confirmados até o momento - o meia Everton e o volante Feijão -, o Flamengo está muito próximo de anunciar mais três jogadores. O atacante Alecsandro já definiu as bases salariais com o clube da Gávea, enquanto detalhes separam o meia Elano do rubro-negro. O equatoriano Frickson Erazo deve reforçar a zaga.

Reserva no Atlético-MG durante praticamente toda a temporada de 2013, Alecsandro está rescindindo com o clube mineiro e é esperado no Rio até o fim de semana. O atacante, que marcou 11 gols no ano passado, deve assinar contrato por dois anos. Já o meia Elano foi praticamente confirmado pelo vice de futebol, Wallim Vasconcellos, que afirmou faltarem apenas "detalhes" para o anúncio da contratação.

Para a defesa, o clube está trazendo o zagueiro equatoriano Frickson Erazo, do Barcelona de Guayaquil. O jogador de 25 anos tem viagem para o Rio marcada para sábado, quando desembarca para a realização de exames médicos. O zagueiro de 1,90m deve estar no grupo equatoriano que disputará a Copa do Mundo.

Enquanto se reforça, o Flamengo também tenta segurar seus principais jogadores no grupo. Nesta quinta-feira, surgiu a informação de que o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, está disposto a pagar seis milhões de euros (R$ 19,5 milhões) pelo atacante Hernane, autor de 35 gols na temporada passada. O clube, porém, tratou de rechaçar o negócio.