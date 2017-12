Equatorianos pedem doações para ficarem até a final A vitória do Equador por 3 a 0 sobre a Costa Rica, que garantiu a classificação no Grupo A para a próxima fase da Copa do Mundo, surpreendeu até mesmo os torcedores mais fanáticos. O país está em festa - são milhares de pessoas gritando pelas ruas "Equador! Equador!" -, e os torcedores que estão na Alemanha estão preocupados. É que se imaginavam indo embora após o terceiro jogo e agora estão pedindo doações. O pedido de quem está na Alemanha foi feito pela televisão e todos esperam ficar até a decisão do Mundial, que acontece no dia 9 de julho, o que dá 26 dias. O terceiro e último jogo do Equador na fase inicial acontecerá no dia 20, contra a Alemanha, quando a equipe disputará a liderança do grupo com o time da casa. O primeiro jogo nas oitavas-de-final será no dia 24 ou 25 de junho. Festa sem precedentes Já no Equador, uma multidão de torcedores foi às ruas de Quito usando as camisetas da seleção, com tambores, apitos e rostos pintados nas cores da bandeira nacional. A multidão gritava "sim podemos, já pudemos e sempre poderemos". Diante da festa, que se espalhou por todo o país, a polícia mobilizou 20 mil policiais, carros e helicópteros para assegurar a integridade de todos. Motoristas não param de buzinar nas ruas da capital. O presidente do país, Alfredo Palacio, também cedeu à alegria e comemorou como a multidão junto de sua esposa, Beatriz Paret. Ele anunciou ainda festejos oficiais com a banda marcial nas cidades de Quito, Guayaquil e El Chota.