Equatorianos Tenorio e Hurtado devem enfrentar a Costa Rica O atacante Carlos Tenorio e o zagueiro Iván Hurtado, jogadores da seleção do Equador que tiveram de abandonar a partida contra a Polônia devido a problemas físicos, estarão em condições de jogar na próxima quinta-feira, em Hamburgo, contra a Costa Rica. O médico da seleção, Rubén Santamaría, disse neste domingo que os dois se recuperam bem e explicou que o atacante, autor do primeiro gol do Equador na Copa, saiu de campo devido ao cansaço, já que havia passado toda a semana realizando um trabalho específico de reabilitação em virtude de um problema nas costas. Com relação a Hurtado, o médico afirmou que o capitão da seleção também se recupera satisfatoriamente das cãibras que sofreu durante a partida disputada na última sexta-feira. Santamaría informou que as cãibras, de acordo com o próprio zagueiro, podem ter sido causadas pelo estado do campo, muito duro, e pelo fato de o jogador ter escolhido chuteiras com travas muito altas. O médico da seleção equatoriana acrescentou que os demais jogadores da seleção estão bem e em condições de atuar na partida contra a Costa Rica.