Equilíbrio marca Brasil x Argentina Historicamente, o confronto entre Brasil e Argentina é rigorosamente equilibrado, com 33 vitórias para cada lado e 25 empates em 91 partidas. Mas nas últimas três décadas o domínio brasileiro é tão grande que quase é possível chamar nossos vizinhos de fregueses. Nos últimos 30 anos, as duas seleções se enfrentaram 33 vezes, incluindo confrontos nos Pré-Olímpicos de 2000 e 2004. Foram 15 vitórias brasileiras, contra sete dos argentinos e 11 empates. Só com esta fase de vitórias é que o Brasil conseguiu equilibrar o confronto. O primeiro jogo entre os dois aconteceu em 20 de setembro de 1914, um amistoso em Buenos Aires que terminou em vitória dos argentinos por 3 a 0. No começo da história da rivalidade entre os dois países, os argentinos abriram vantagem. Entre o início da década de 20 e o final da de 40, foram 15 vitórias argentinas em 24 partidas. Três delas entrando na lista das maiores goleadas registradas no confronto - a maior delas, por 6 a 1, em um jogo pela Copa Roca, em 1940. Também nessa época aconteceu a maior goleada brasileira, por 6 a 2, em 1945. Naquela altura, os argentinos tinham vantagem de 17 a 7 no número de vitórias. E foi logo depois que ocorreu o maior intervalo entre dois jogos: dez anos (1946 a 1956). A virada do Brasil no histórico aconteceu entre 1970 e 1982, quando a seleção brasileira ficou 12 partidas sem perder para os rivais, o maior tabu já registrado no clássico. Os argentinos venceram por 2 a 0 um amistoso, em Porto Alegre, em 4 de março de 1970, quando a seleção ainda era treinada por João Saldanha, que dias depois seria substituído por Zagallo. Depois, só venceriam em 1983. Durante o período do tabu, brasileiros e argentinos se enfrentaram três vezes em Copas do Mundo. Em 1974, em Hannover, vitória brasileira por 2 a 1, com gols de Rivellino e Jairzinho. Quatro anos depois, o empate por 0 a 0 em Rosario teve gosto de derrota para os brasileiros, que acabaram eliminados pelos rivais. A segunda fase da Copa de 1978 teve dois grupos de quatro equipes e o primeiro colocado avançava para a final. Os argentinos se classificaram no saldo de gols e foram campeões. Em 1982, no estádio Sarriá, em Barcelona, o Brasil venceu por 3 a 1 com gols de Zico, Serginho e Júnior. Maradona jogou e foi expulso após dar uma entrada violenta em Batista. No jogo seguinte, o Brasil perderia para a Itália e seria eliminado. Em 1990, uma das mais doloridas derrotas brasileiras na história. A seleção comandada por Sebastião Lazaroni vinha de três vitórias na primeira fase da Copa da Itália e enfrentou nas oitavas-de-final uma Argentina que estava desacreditada e havia conquistado a vaga para a segunda fase como terceira colocada em um grupo que tinha Camarões, Rússia e Romênia. No jogo, em Turim, o Brasil foi melhor durante quase toda a partida, perdeu vários gols e terminou derrotado com um gol de Caniggia, no final do segundo tempo. "Aquela foi a pior derrota possível. Jogamos bem, merecíamos vencer, tomamos gol no final e terminamos desclassificados para o nosso pior rival", lembra o ex-atacante Careca, que jogou aquela partida. Depois de 1990, jogos apenas por competições sul-americanas. Nas últimas eliminatórias, uma vitória para cada lado. No primeiro jogo, no Morumbi, o Brasil fez 3 a 1, com dois gols de Vampeta e um de Alex, na melhor atuação com Vanderlei Luxemburgo no comando do time. Na partida de volta, o Brasil saiu na frente com gol contra de Ayala, mas sofreu a virada: 2 a 1.