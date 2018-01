Equilíbrio marca dérbi campineiro Se depender dos números, o dérbi entre Ponte Preta e Guarani, marcado para o próximo sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, tem grandes possibilidades de terminar empatado tamanho o equilíbrio entre os dois rivais. Ao todo os dois times se enfrentaram em dez oportunidades em campeonatos brasileiros, com três vitórias do Guarani, duas da Ponte Preta e cinco empates. Em número de gols, mais equilíbrio; com nove gols de cada lado. Este dérbi será o de número 176, com 62 vitórias do Guarani, 57 empates e 55 vitórias da Ponte. Existe um jogo, o primeiro da história, com resultado indefinido. Com média de 0,9 gol por partida de cada lado, não seria nenhuma novidade que o artilheiro do confronto também tivesse feito poucos gols. O matador é Careca, que marcou duas vezes na vitória de 2 a 0 no Brasileirão de 1978. Dicá, Lúcio, Régis, Washington , Macedo, Marinho, Elivélton, Lucas e Basílio (Ponte Preta) e Niquinha, Paulo Isidoro, Barata, Fernando Fumagalli, Luiz Fernando Martinez, Sérgio Alves e João Paulo (Guarani) balançaram as redes uma vez.