Equilíbrio marca início do Brasileiro As duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro podem ser definidas em apenas uma palavra: equilíbrio. Com a nova fórmula de disputa, por pontos corridos, a competitividade marcou presença neste início de competição. Nenhum time conseguiu ganhar as duas partidas realizadas e todos pontuaram. São oito equipes dividindo a liderança, Paraná, Atlético-MG, Cruzeiro, São Caetano, Flamengo, Vitória, Internacional e Ponte Preta, ambas com 4 pontos, e outras oito dividindo a última colocação, entre elas, Paysandu e Corinthians, representantes do País na Copa Libertadores. A competitividade marca presença. Há muitos resultados definidos apenas nos minutos finais ou já nos acréscimos do juiz. No fim de semana, por exemplo, o Corinthians obteve o empate por 3 a 3 com o Figueirense aos 49 minutos do segundo tempo. Flamengo e São Caetano chegaram à vitória no apagar das luzes. E o fato de jogar em casa também não faz mais a diferença. Foram oito vitórias dos mandantes e cinco dos visitantes, com 11 empates. Goleada? Nenhuma. Dos favoritos, o atual campeão Santos, o vice Corinthians e o sempre badalado São Paulo, ainda não venceram. Os Meninos da Vila somam dois empates, enquanto os outros rivais já têm derrotas atuando na capital. O Corinthians passou vexame nos 3 a 0 do Atlético-MG, no Pacaembu e o São Paulo agravou a crise, ao cair diante do Cruzeiro, 4 a 2 no Morumbi. A dupla mineira é a com futebol mais vistoso. E o São Caetano mantém a rotina dos últimos anos, a de sempre figurar entre os primeiros. O Vasco, com seu elenco de estrelas ? além de Marcelinho Carioca, Léo Lima, Marques e Valdir, apresentou Edmundo e tenta trazer Romário ? derrapou na estréia, mas se recuperou com 6 a 4 sobre o Goiás. Situação semelhante à do Grêmio, que caira diante do Atlético-PR. No sábado, 3 a 1 sobre o Guarani. As surpresas também são grandes. Com dificuldades para montar elenco, apostando na mescla de garotada com alguns atletas experientes, ou em fim de carreira, Paraná, Vitória e Ponte Preta eram considerados fortes candidatos ao rebaixamento. Aparecem entre os ponteiros.