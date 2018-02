Equilíbrio marca Mogi x Rio Branco Líder invicto da repescagem do Campeonato Paulista e perto de se livrar da ameaça do rebaixamento, o Mogi Mirim terá pela frente o motivado Rio Branco, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim. Com quatro pontos em dois jogos e sem saber o que é derrota na repescagem, o Mogi curte a boa fase e já sonha com vôos mais altos. Se vencer o Rio Branco o time praticamente assegura uma vaga na elite paulista em 2004 e já poderá pensar da disputa do Brasileiro da Série B. Para este jogo, o técnico Luis Carlos Winck não poderá contar com o meia Batista, suspenso. O atacante Cléber, contundido, passará por avaliações momentos antes do jogo. Do lado do Rio Branco a vitória sobre o América deu um novo ânimo ao grupo. O técnico Ademir Fonseca disse que ficou muito feliz com o desempenho do time, que mostrou muita raça e determinação. Para este jogo, o volante Damon volta e o zagueiro Gilmar Lima continua entre os titulares. Ilton, que retorna de suspensão, vai para o banco de reservas. Desfalque certo é o atacante Espíndola, suspenso, que será substituído por Ademir.