Equilíbrio marca quadrangular da Série B O primeiro turno do quadrangular final do Campeonato Brasileiro terminou sábado com forte equilíbrio entre seus participantes. A diferença do primeiro colocado, o Avaí, para o quarto, o Brasiliense, é de apenas dois pontos, o que abre a perspectiva para um returno emocionante. Os técnicos dos quatro times também concordam com essa previsão. Para Roberto Cavalo, técnico do Avaí, com cinco pontos, "nosso time precisa manter a mesma pegada porque teremos ainda jogos difíceis no returno", analisou ele após a vitória sobre o Brasiliense, por 1 a o0, em Florianópolis. O técnico Edinho Nazaré lamentou a derrota do Brasiliense, que tem três pontos, prometendo o troco na Boca do Jacaré, no próximo sábado à tarde: "É evidente que existe um equilíbrio de forças, mas poderíamos ter saído daqui, pelo menos, com um ponto". Outro clube que se deu bem na rodada foi o Bahia, que venceu o Fortaleza, por 2 a 0, com dois gols de pênalti, um deles contestado, convertidos pelo meia Cícero. Essa foi a primeira vitória do tricolor baiano, agora com quatro pontos ao lado do próprio time cearense. Mas o Bahia leva vantagem no saldo de gols: 1 contra 1 negativo, por isso, é o segundo colocado, o suficiente para deixar o técnico Vadão, radiante: "Viramos o primeiro turno classificados. Agora é manter a posição". Só que o técnico Zetti, do Fortaleza, não pensa exatamente desta maneira. "Com certeza a história será diferente em nosso campo, com o apoio de 50 ou 60 mil torcedores. Ainda só dependemos de nós para garantir o acesso", comentou. No sábado, começa o returno do quadrangular com a inversão dos mandos da última rodada. Assim jogam Fortaleza x Bahia e Brasiliense x Avaí. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A em 2005.