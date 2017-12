Equilíbrio marca semifinais da B-3 O equilíbrio marcou a abertura das semifinais do Campeonato Paulista da Série B-3, neste domingo cedo. Em Caieiras, o Corinthians B conseguiu segurar o empate contra o Paulista, em 2 a 2, mesmo placar registrado em Avaré entre Montenegro e Ponte Preta-Sumaré. Os jogos de volta serão disputados na próxima semana, com Corinthians e Ponte em vantagem de jogar outro resultado igual, devido a melhor campanha durante a competição. Campeão e vice vão garantir o acesso para a Série B-2 na próxima temporada. Em Caieiras, o Paulista saiu na frente com um gol de Milton aos oito minutos. Mas Laerte empatou aos 19 minutos para o Corinthians, que voltou a ficar em desvantagem aos 32 minutos quando Dodô, de cabeça, fez 2 a 1 para o time da casa. No segundo tempo, Laerte, cobrando pênalti, empatou aos 18 minutos. O Montenegro, em Avaré, saiu na frente diante da Ponte com um gol de Léo aos 32 minutos. Mas a Ponte virou o jogo no segundo tempo, com Fred aos 23 e Piriquito aos 34 minutos. O time de Avaré teve muita sorte ao empatar, nos acréscimos, com um gol de cabeça de Fernando.