Equilíbrio marcou rodada da Série B2 O equilíbrio marcou a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B2, Quinta Divisão, completada neste domingo. Dos 14 jogos da rodada, apenas uma goleada aconteceu em Osvaldo Cruz, onde o time do mesmo nome fez 4 a 0 sobre o Santacruzense. Os 31 clubes estão divididos em quatro grupos. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. O jogo entre São Vicente e Barcelona foi adiado, ainda na sexta-feira, quando o departamento técnico da Federação Paulista de Futebol atendeu o pedido da Polícia Militar, que alegava problemas com a segurança. Confira os resultados: Penapolense 2 x 1 Tanabi; SEV 0 x 2 Garça; Jacareí 0 x 0 Serra Negra, Jabaquara 3 x 2 Guarulhos; Osvaldo Cruz 4 x 0 Santacruzense, Assisense 1 x 1 Prudentino, Lençoense 1 x 1 Grêmio Catanduvense, Palmeirinha 0 x 1 Guarani Sumareense, Radium 1 x 2 Pirassununguense, Lemense 1 X 3 Ginásio Pinhalense, Guarujá 3 X 2 Osasco, Joseense 0 X 1 Águas de Lindóia, Taboão da Serra 2 X 1 Itararé e Guaçuano 0 x 1 Força Futebol.