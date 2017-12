Equilíbrio na 27ª rodada da Série A3 A briga pelas quatro vagas semifinais do Campeonato Paulista da Série A3 promete muita emoção na 27ª rodada que será disputada neste domingo. Líder isolado, com 46 pontos, o Oeste vai defender sua posição fora de casa, às 10h, contra o Taquaritinga, oitavo colocado com 40 pontos. O vice-líder Palmeiras B, com 43 pontos, atuará em casa diante do Independente, 13º colocado com 30 pontos e ainda ameaçado pelo rebaixamento. Este jogo será mostrado ao vivo pela Rede Vida. Outro jogo atraente envolve o Osasco, quarto colocado com 42 pontos, que enfrenta, em casa, o Garça, penúltimo colocado com 24 pontos e também ameaçado pelo rebaixado. O Barretos (41) quer aproveitar a chance de atuar diante de sua torcida para vencer o Taubaté (40). Situação mais difícil é para o Noroeste, terceiro colocado com 42 pontos, que irá até Araraquara enfrentar o antepenúltimo colocado, com 27 pontos, a Ferroviária. Também ameaçado pelo rebaixamento, o Garça (24) pega o XV de Jaú (33) que está em estado de greve por causa da falta de pagamento. Confira horários dos jogos da 27ªrodada: 10h00 - Taquaritinga X Oeste; 11h00 - Osasco X União Mogi; 15h00 - Internacional X XV de Piracicaba, Palmeiras B x Independente; 16h00 - Barretos X Taubaté, Ferroviária X Noroeste, Garça X XV de Jaú e Sertãozinho X Jaboticabal. Classificação - 1) Oeste 46 pontos; 2)Palmeiras B 43; 3) Noroeste e Osasco 42; 5) Barretos e XV de Piracicaba 41; 7) Taubaté, Taquaritinga e Sertãozinho 40; 10) Internacional 35; 11) XV de Jaú 33; 12) Jaboticabal 32; 13)Independente 30; 14) Ferroviária 2 7; 15) Garça 24; 16) União Mogi 14.