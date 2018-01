Equilíbrio na Copa do Interior A primeira rodada da Copa do Interior começou neste final de semana com muito equilíbrio. Dos oito jogos disputados, entre sábado e domingo cedo, em seis deles os clubes mandantes não conseguiram vencer. A média foi de dois gols por jogo. Um dos surpreendidos em casa foi o São Bento, campeão da Série A-3, que perdeu para o jovem time do XV de Jaú, por 2 a 1, pelo Grupo Leste. No mesmo grupo, o Juventus não segurou o Nacional, perdendo o clássico paulistano por 1 a 0, com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Adílson. Quem também se deu mal no Leste foi o União Barbarense, que perdeu por 3 a 2 para a Portuguesa Santista do técnico José Carlos Serrão. O único dono da casa do Grupo Leste que se deu bem foi a Inter de Limeira, que não tomou conhecimento do Sãocarlense e venceu por 2 a 1. No Oeste, destaque para a Francana, que fez 3 a 0 sobre o Noroeste. Em Olímpia, o Olímpia empatou em 0 a 0 com o Bandeirante e ficou com o ponto extra vencendo por 4 a 3 a disputa de pênaltis. Outra partida sem gols foi o clássico entre Mirassol e Rio Preto, que terminou com vitória de 8 a 7 do Mirassol nas penalidades. Jogando no estádio Palma Travassos, sábado, em Ribeirão Preto, o Marília levou a melhor sobre o Comercial e venceu por 1 a 0. Confira os resultados: Grupo Leste - Inter de Limeira 2 x 1 Sãocarlense; União Barbarense 2 x 3 Portuguesa Santista; São Bento 1 x 2 XV de Jaú e Juventus 0 x 1 Nacional. Grupo Oeste - Comercial 0 x 1 Marília; Mirassol (8) 0 x 0 (7) Rio Preto; Francana 3 x 0 Noroeste; Olímpia (4) 0 x 0 (3) Bandeirante. Classificação: Grupo Leste - 1) Portuguesa Santista, XV de Jaú, Nacional e Inter de Limeira 3 pontos; 5); Sãocarlense, União Barbarense, São Bento e Juventus 0. Grupo Oeste - 1) Francana, Marília 3 pontos; 3) Olímpia e Mirassol 1; 5) Comercial, Rio Preto, Noroeste e Bandeirante 0.