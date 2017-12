Equilíbrio na rodada da Série B2 A quinta rodada da Série B2 do Campeonato Paulista terminou neste domingo à tarde com muito equilíbrio. Dos 14 jogos disputados, seis terminaram empatados. O destaque da rodada ficou para o goleiro Colombo, do Águas de Lindóia, que marcou um gol cobrando falta quase do meio-de-campo no empate de 2 a 2 com o Força, em Caieiras. O grupo 1 é o mais equilibrado e não teve nenhum placar elástico. O Osvaldo Cruz mantém a liderança com 11 pontos, após o empate em casa com o SEV, por 3 a 3. O Assisense alcançou a vice-liderança com nove pontos após vencer, em casa, o Penapolense por 1 a 0. O melhor jogo do grupo 2 foi o empate entre Palmeirinha e Radium de Mococa, por 3 a 3. O Ginásio Pinhalense assumiu a liderança com 11 pontos, depois de vencer em casa o Guarani Sumareense, por 2 a 1. O Campinas conseguiu o maior resultado do grupo 3, ao golear o Joseense por 5 a 0, em Campinas. O Jacareí lidera com 11 pontos, após vencer o Guaçuano por 3 a 0, em Mogi Guaçu. Os líderes do Grupo 4 jogaram no sábado e o Taboão da Serra conseguiu manter a liderança após vitória magra, por 1 a 0, sobre o Jabaquara, quando alcançou 13 pontos. O São Vicente, vice-líder, venceu o Guarujá, por 1 a 0. Confira todos resultados: Taboão da Serra 1 x 0 Jabaquara, Guarujá 0 x 1 São Vicente, Tanabi 0 x 0 Garça, Grêmio Catanduvense 2 x 0 Pirassununguense, Campinas 5 x 0 Joseense, Ginásio Pinhalense 2 x 1 Guarani Sumareense, Força Futebol 2 x 2 Águas de Lindóia, Prudentino 2 x 0 Santacruzense, Assisense 1 x 0 Penapolense, Osvaldo Cruz 3 x 3 SEV, Palmeirinha 3 x 3 Radium, Guaçuano 0 x 3 Jacareí, Barcelona 1 x 1 AD Guarulhos e Osasco 0 x 0 Itararé.