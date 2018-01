Equilíbrio na Série B1 do Paulista Muito equilíbrio na reta final do Campeonato Paulista da Série B1 - a quarta divisão estadual. Cinco times estão brigando por quatro vagas. Após a 23ª rodada, a liderança ainda é do Guaratinguetá, apesar do empate em casa, por 2 a 2, com o Fernandópolis. O Guará tem 45 pontos, um a mais que Rio Claro e Lemense. Confira os resultados da Série B1: Lemense 2 x 0 Mauaense, Guapira 1 x 1 Santa Ritense, Tupã 2 x 1 Monte Azul, Primavera 1 x 4 Velo Clube, XV de Caraguá 1 x 2 Linense, Guaratinguetá 2 x 2 Fernandópolis, Rio Claro 1 x 0 Palestra e Guarulhos 0 x 3 Batatais. Na Série B2 - quinta divisão estadual -, o Ecus de Suzano manteve a liderança isolada, com 48 pontos, mesmo sem jogar. O segundo colocado é o Corinthians B, que venceu o Penapolense por 1 a 0. Estes foram os resultados pela Série B2: Guarujá 3 x 0 Joseense, Radium 1 x 1 Elosport, Ponte Preta B 1 x 0 Capivariano, Guaçuano 3 x 1 Lençoense, Corinthians B 1 x 0 Penapolense, Palmeirinha 1 x 0 Paulista e Jalesense 2 x 4 Pirassununguense. E na Série B3, a sexta divisão estadual, a segunda rodada das quartas-de-final definiu os semifinalistas. Uma dúvida no regulamento coloca Grêmio Barueri e Águas de Lindóia brigando pela mesma vaga. O primeiro acha que vale a melhor campanha, enquanto o segundo se apóia no polêmico critérios de cartões para definir o desempate - eles empataram os dois jogos por 0 a 0. Os demais classificados são Portuguesa B, Jabaquara e Itararé. Confira os resultados de domingo: Itararé 2 x 2 Campinas, Barueri 0 x 0 Águas de Lindóia, Jabaquara 1 x 1 Ranchariense e Portuguesa B 1 x 2 Comercial de Tietê.