Equilíbrio nos números marca vitória inglesa em Frankfurt Definida por um gol contra de Gamarra, aos três minutos de jogo, a partida entre Inglaterra e Paraguai teve muito equilíbrio nas estatísticas oficiais divulgadas pela Fifa. As duas equipes empataram em número de faltas - 13 para cada lado - e foram praticamente iguais em posse de bola - 53% contra 47% - e impedimentos - 4 a 3 para os ingleses. A diferença a favor da Inglaterra apareceu nas finalizações. Como é de praxe entre os times europeus, os ingleses não hesitaram em arriscar chutes a gol, muitos deles de fora da área - faltou apenas calibrar melhor a pontaria: foram 13 finalizações, apenas cinco em direção ao gol. Os paraguaios arriscaram menos, mas também erradas muito: sete finalizações, duas certas. Com muitas entradas duras, o jogo teve apenas três cartões amarelos - dois para os ingleses e um para os paraguaios - e, por outro lado, muito rigor do árbitro mexicano Marco Rodríguez nos detalhes, como reversões de lateral (foram quatro, duas contra cada equipe) e um tiro livre indireto contra o goleiro paraguaio Bobadilla por segurar a bola por mais de seis segundos. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Inglaterra, 13; Paraguai, 7 Finalizações certas: Inglaterra, 5; Paraguai, 2 Faltas cometidas: Inglaterra, 13; Paraguai, 13 Cartões amarelos: Inglaterra, 2; Paraguai, 1 Cartões vermelhos: Inglaterra, 0; Paraguai, 0 Escanteios: Inglaterra, 6; Paraguai, 1 Impedimentos: Inglaterra, 4; Paraguai, 3 Posse de bola: Inglaterra, 53%; Paraguai, 47%