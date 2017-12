Equilíbrio total dos números em empate entre França e Suíça Uma partida de números praticamente idênticos, esta foi a tradução em números do empate de 0 a 0 entre França e Suíça, nesta terça-feira, em Stuttgart. Só para ser ter uma idéia do equilíbrio do encontro, tanto franceses, quanto suíços fizeram exatamente o mesmo número de faltas: 18 para cada lado. Neste quesito, a única diferença ficou nos cartões amarelos. A França foi advertida três vezes, contra cinco para a Suíça. Nas finalizações, a equipe do craque Zidane finalizou mais vezes, foram nove chutes ao gol de Pascal Zuberbhuler, com somente três que acertaram a meta do arqueiro suíço. A seleção da Suiza finalizou menos: foram sete, mas mostraram mais pontaria que os franceses. O veterano goleiro Fabien Barthez teve sua meta ameaçada em quatro oportunidades. A posse de bola seguiu o equilíbrio do encontro, com 51% para a França e 49% para a Suíça, uma partida morna e jogada em baixíssima velocidade. Aliás, como mostram bem as estatísticas, o 0 a 0 foi um justo resultado para ambas equipes, tanto que o jogador eleito o melhor da jogo foi um volante famoso por ser um grande marcador, Claude Makelele. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: França, 9; Suíça, 7 Finalizações certas: França, 3; Suíça, 4 Faltas cometidas: França, 18; Suíça, 18 Cartões amarelos: França, 3; Suíça, 5 Cartões vermelhos: França, 0; Suíça, 0 Escanteios: França, 4; Suíça, 1 Impedimentos: França, 5; Suíça, 0 Posse de bola: França, 51%; Suíça, 49% Melhor jogador da partida: Claude Makelele (Com fifaworldcup.com)