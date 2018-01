Equipe da Coréia do Norte chega a Seul A equipe de futebol da Coréia do Norte desembarcou nesta quinta-feira em Seul, onde no sábado, enfrenta a Coréia do Sul, num amistoso que marca a retomada do processo de reaproximação dos dois países. Os coreanos do norte montaram uma numerosa delegação de 70 pessoas - sendo que apenas 21 eram jogadores - e foram recebidos com muita festa. A partida, marcada para o estádio nacional de Seul, será a primeira entre as duas seleções em 12 anos.