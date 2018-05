Equipe do Real Madrid está fechada, diz técnico

"Acho que o time está fechado e não estou convencido das contratações na janela de transferência em janeiro, exceto se houver lesões ou se o time ficar incompleto", indicou o técnico chileno.

O Real Madrid, segundo na classificação, tem que esquecer da ausência de seu atacante Cristiano Ronaldo e do meio-campista Kaká no jogo como visitante contra o Valencia, terceiro na classificação e a três pontos do time madrilenho, segundo o zagueiro Sergio Ramos.

"O Real Madrid não pode depender de nenhum jogador individual", comentou Ramos na emissora Onda Cero.

"Temos um time grande e qualquer um que jogue atuará bem e com segurança".

O atacante Ruud van Nistelrooy, o meio-campista Guti e o zagueiro Christoph Metzelder também estão lesionados.

(Reportagem de Iain Rogers)