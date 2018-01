Equipe Lubrax já planeja a edição 2004 Pilotos e navegadores da equipe Lubrax, que disputaram o 17.º rali Paris-Dacar, desembarcaram hoje em São Paulo falando já do planejamento para a próxima edição do evento. Klever Kolberg e Lourival Roldan, com Mitsubishi Pajero Full, classificaram-se em 11.º na geral e em 4.º na categoria carros Super Production Diesel. Jean Azevedo foi 14.º entre as motos, com KTM 700, e André Azevedo, juntamente dos tchecos Tomas Tomecek e Mira Martinec, sexto nos caminhões, com Tatra. Nada menos de 607 participantes largaram em Clermond Ferrand, na França, dia 1.º. Kolberg comentou que diante das equipes oficiais de fábrica, e seus elevados investimentos, não haveria como pensar em lutar pela vitória. Foi a quarta vez que o mesmo carro disputou a competição. "Ainda não decidimos, mas este ano deveremos usar outro Mitsubishi Pajero ou uma L200 Sport", explicou o piloto. Jean Azevedo contará com o esquema semi-oficial da KTM, que adaptará a moto ao novo regulamento, que limita a potência. Sua prioridade, no entanto, lembrou Jean, será cuidar do ombro, depois da cirurgia sofrida decorrente de uma queda no Rali dos Sertões. Os planos de André Azevedo prevêm equipar seu caminhão Tatra com um motor mais leve e potente, a fim de oferecer maior resistência aos pilotos dos times de fábrica.