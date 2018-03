Equipe olímpica da Argentina bate Catalunha em amistoso

Atuando com uma equipe repleta de prováveis convocados aos Jogos Olímpicos, a Argentina venceu neste sábado a seleção da Catalunha pelo placar de 1 a 0, em amistoso disputado no Camp Nou. O único gol da partida saiu dos pés do meia-atacante argentino Ezequiel Lavezzi, do Napoli. Ele balançou as redes aos 28 minutos do segundo tempo, aproveitando rebote num chute de Biglia. A Argentina, que tentará o bicampeonato olímpico nos Jogos de Pequim, mandou a campo praticamente a equipe que irá à China, com estrelas como o meia Lionel Messi - que jogava "em casa", pois é do Barcelona" - e o atacante Sérgio Agüero, do Atlético de Madri. Uma das ausências foi o meia Juan Román Riquelme, que defenderá o Boca Juniors na semifinal da Libertadores contra o Fluminense. Ele é nome praticamente certo entre os jogadores acima de 23 anos.