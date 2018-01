Equipe olímpica será comandada por Rogério Micale em amistoso

Dunga convoca, mas quem treina a seleção olímpica é Rogério Micale. Com a decisão tomada pela comissão técnica da seleção de colocar em ação a equipe que vai tentar a medalha de ouro na Olimpíada do Rio sempre que o time principal estiver reunido, essa foi a alternativa encontrada.

Dunga comanda a "seleção de cima", que nos dias 5 e 8 de setembro enfrenta Costa Rica e Estados Unidos respectivamente – ambos os jogos serão nos EUA –, e Micale cuida da garotada.

Ex-técnico das categorias de base do Atlético-MG, Rogério Micale assumiu a seleção sub-20 em maio, com a demissão de Alexandre Gallo, e levou o time ao vice-campeonato no Mundial da Nova Zelândia. Ele também dirigiu a equipe que disputou o torneio de futebol do Pan-Americano de Toronto e ficou com a medalha de bronze.