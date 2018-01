Equipes mantêm liderança no Paulista da B1 Santa Ritense, no Grupo 1, e Ecus, no Grupo 2, são os líderes do Campeonato Paulista da Série B1 - a quarta divisão do estado. Após a realização da décima rodada, os dois times se mantiveram na frente. A situação mais tranqüila é da Santa Ritense, que após vencer fora de casa o Lemense, por 2 a 1, chegou aos 22 pontos, três a mais que o Linense. No Grupo 2, o Ecus empatou sem gols com o União, em Mogi das Cruzes. Mas tem 22 pontos, um a mais que o Primavera que empatou com o Palestra, em 1 a 1, no ABC. Confira os resultados: Linense 1 X 1 Tupã, Mauaense 2 X 1 Guarulhos, Lemense 1 X 2 Santa Ritense, União Mogi 0 X Ecus, Palestra 1 X 1 Primavera, XV de Caraguatatuba 1 x 2 Capivariano, Monte Azul 1 X 0 Batatais e Velo Clube 2 X 0 Fernandópolis. Classificação: Grupo 1 - 1) Santa Ritense 22 pontos; 2) Linense 19; 3) Batatais 15; 4) Tupã 13; 5) Velo clube 12 12; 6) Monte Azul 11; 7) Lemense 9; 8) Fernandópolis. Grupo 2 - 1) Ecus 22 pontos; 2) Primavera 21; 3) Capivariano 18; 4) Mauaense 14; 5) Pal estra e União Mogi 11; 7) XV de Caraguatatuba e Guarulhos 5.